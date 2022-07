MÁS DE UNO MONFORTE 13/07/2022

Representantes de Festas Tradicionais con Lume participarán este sábado nun encontro que está organizando en Castelo, no concello de Taboada. Unha iniciativa da que falamos co presidente da Asociación As Fachas de Castelo, Manuel Fidalgo e con Xavier Viana. Pyme do ano 2022 para Vinigalicia. Destaca o xurado o esforzo por crear emprego e por internacionalizarse. Falamos co xerente, Juan Luis Méndez. O concello de A Pobra do Brollón recupera este sábado a Festa Guímara con Revolta incluída. Repasamos actividades programadas conversando con Xosé Gago, o animador sociocultural do citado concello. Entre outros asuntos, día importante para Monforte polo preacordo asinado entre o concello e Aqualia que se compromete a investir 1,6M€ en renovar a tubaxe desde o depósito do Monte Cornado ata o de San Vicente. Son algúns dos temas que repasamos no programa deste mércores.