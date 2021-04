MÁS DE UNO MONFORTE 13/04/2021

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola. Co técnico Alfonso Losada e coa investigador Mar Vilanova. O Xeoparque Montañas do Courel cumpre dous anos e que trouxo consigo esta declaración co presidente da Asociación promotora, Roberto Castro. Entre outros asuntos, repasamos triunfos do club Quixós no Campionato Nacional de Piragüismo con Santi Díaz, director técnico do clube. Novas de taekwondo co adestrador do Neka José María Vega.