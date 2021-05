MÁS DE UNO MONFORTE 11/05/2021

Novo recoñecemento para o Hospital Comarcal de Monforte do que falamos co doutor José Castro. Segue o conflicto entre profesores do Conservatorio Municipal e o concello, falamos do mesmo con Andrés Campanario presidente do Comité de Empresa. Videopoemas de Xela Arias nas redes sociais, é unha das actividades coas que o concello de Bóveda vai celebrar as Letras Galegas. Falamos da iniciativa coa técnica de cultura Miriam Palmón Díaz. E no espazo adicado ao sector vitícola, hoxe coñecemos algo máis do servizo que oferta a Estación Fitopatolóxica do Areeiro coa técnica Rosa Pérez, responsable da mesma.