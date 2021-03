MÁS DE UNO MONFORTE 11/03/2021

Abrimos programa repasando historial local co investigador Felipe Aira. Hoxe lembramos a chegada das Irmáns dos Anciáns Desamparados, a orde relixiosa que xestiona o Fogar San Xosé, que levan neste concello máis de 130 anos. Repasamos novas do concello monfortino conversando co alcalde, José Tomé Roca. A directora asistencial da Área Sanitaria, María Jesús Pérez, cóntanos como se levará a cabo a vacinación do grupo de persoas de 50 a 55 anos. O presidente da UniónGC reclama ao Sergas que fixe data para vacinar á Garda Civil, colectivo que aínda non foi vacinado. O voceiro do BNG de Monforte reclama ao concello mellorar o suministro de auga nas Nocedas, e talamos tamén de teatro. A Compañía Estudo Momento ofrece hoxe en Monforte a última representación da obra "Macbech. O ruído e a furia" e dela falamos coa actriz Iria Ares.