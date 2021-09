MÁS DE UNO MONFORTE 09/09/2021

Normalidade no inicio do curso escolar nestas terras do sur de Lugo. Preguntamos sobre o mesmo a Pablo Blanco, director do colexio que máis alumnos ten na zona, o dos Escolapios. Un dos que menos é o de Bóveda, e falamos coa directora, Iria Fernández. Tamén conversamos con Sandra López, directora do CEIP López Suárez de Escairón. Co inicio do curso escolar en varios concellos poñen en marcha servizo de conciliación. É o caso do concello de Pantón. Un servizo do que nos fala o técnico de cultura, Javier González. E o sector da hostalería prepárase para entrar nun novo nivel este sábado coas restricións máis aliviadas, mentras agarda polos cambios que prepara a Xunta e que repasamos co presidente da Asociación de Hostaleiros, Cheche Real.