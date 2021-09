MÁS DE UNO MONFORTE 08/09/2021

Buscamos a última hora sobre o incendio de Ribas de Sil conversando co director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodriguez. Esto nunha xornada na que por segundo ano consecutivo, non se poden celebrar as tradicionais romerias que adicadas a Virxen teñen lugar en diversos puntos deste territorio. Un deses lugares é Cadeiras, reducida a festa aos oficios relixiosos. Falamos con Manuel González, da comisión organizadora. É unha revista científica publica un estudio sobre o patrimonio paleontolóxico e paleozoico do Xeoparque Montañas do Courel. Sobre este asunto falamos co coordiandor do Xeoparque Martin Alemparte. E este mércores o programa Julia en la Onda emítese desde a Casa da Cultura de Monforte, repasaremos contidos con Carmen Juan.