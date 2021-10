MÁS DE UNO MONFORTE 07/10/2021

Tiñan de prazo para chegar A Coruña ata o sábado e por diante máis de 600 quilómetros de percorrido pero algúns dos participantes da Raid Gallaecia que saíu o sábado de Monforte xa chegaron á meta e a carreira xa ten gañadores. Buscamos información conversando con Pablo López director da carreira. E andaina prepara para este domingo o Club de Atletismo de Chantada que recupera actividade perdida os 2 últimos anos. Falamos da mesma con Alejandro Méndez. Bandeira Verde para o concello de Sober por boas prácticas medio ambientais. Un recoñecemento do que falamos co alcalde, Luis Fernández Guitián. En Monforte adxudícase a mellora da rúa Roberto Baamonde, que explica o alcalde José Tome. Falamos Tamén de teatro. Hoxe a compañía La Quintana, representa "Premio", coñecemos máis da obra conversando coa actriz Victoria Teijeiro. E no espazo de "Abogados Vigo 10" con Javier Leiro falamos de horas extras, de horas complementarias, de si é posible reclamalas.