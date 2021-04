MÁS DE UNO MONFORTE 07/04/2021

Animar aos peregrinos a que coñezan o patrimonio cultural e literario que perimetra rutas xacobeas como o Camiño de Santiago ou o propio Camiño de Inverno, é o principal obxetivo do proxecto "rurAllure" que promove a Fundación Uxío Novoneyra. No programa de hoxe falamos co seu presidente. Para visibilizar a importancia de participar no programa de cribado do cancro de colon a delegación para esta zona da AECC prepara para este venres actos informativos dos que falamos coa psicóloga da Asociación. Unha trintena de palilleiras expoñen os seus traballos no Ateneo Casino de Monforte. Poñer en valor o encaixe é un dos seus obxetivos e desto falamos con Sese Vila. Repasamos coa presidenta da Asociación Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra, Aida Menéndez, o resultado do concurso de fotografía que convocaron por IV ano consecutivo para promocionar esta ruta. E hoxe preséntase un novo episodio da webserie "Adegas da Memoria", falamos con Xosé Gago, un dos directores deste traballo.