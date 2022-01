Repasamos incidencia da Covid que segue contaxiando en case todos os concellos da zona. Para os que se resistan a despedir as Festas de Nadal o cociñeiro Xacobo García cóntanos como facer en casa o Roscón de Reis. De Cantos de Reis falamos con Alfonso Campos, director do Coro da Escola de Música Samoeiro do concello de A Pobra do Brollón. Entre outros asuntos, falamos tamén de taekwondo, co adestrador do Neka, José María Vega, repasamos competición que preparan para este domingo.