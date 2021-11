MÁS DE UNO MONFORTE 04/11/2021

CCOO Monforte prepara para o día 9 concentración diante o Centro de Saúde de Monforte en defensa de Atención Primaria. Falamos delo co secretario de acción sindical Mario Docasar, que analiza tamén os datos do paro. O Consorcio Turístico da Ribeira Sacra promociona este territorio en Xantar, repasamos coa xerente Alexandra Seara, actividades que están realizando, balance da ponte de Santos e previsións das próximas. Que debemos facer se a nosa vivenda está en medio de dúas abandonadas e en mal estado? De como actuar e ante esta situación e de competencias legais nesta materia, fala hoxe Héctor Silva de Abogados Vigo10. Falamos de teatro con Gonzalo Guerreiro, un dos actores de Elefante Elegante que presenta este xoves en Monforte "Dreaming Juliet". Bóveda convértese no primeiro concelklo da comarca en ter no seu parque móbil un vehículo eléctrico. Cóntanolo o alcalde José Manuel Arias. Entre outros asuntos, repasamos o acto organizado por Amafer para celebrar os 25 anos de vida da Asociación.