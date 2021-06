MÁS DE UNO MONFORTE 04/06/2021

Que pasou para ter que aprazar a presentación da Candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial? Preguntámosllo ao Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Conversando con él abrimos o programa de hoxe. Repasamos novas do concello de O Saviñao co alcalde Carlos Armesto. Con Xosé Rodríguez falamos do "acto expansivo" que en homenaxe a Lois Pereiro hai organizado de xeito simultáneo para este sábado nunha vintena de lugares. Conversamos tamén co músico Gonzalo Herrero e repasamos outros asuntos da actualidade máis próxima.