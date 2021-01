MÁS DE UNO MONFORTE 04/01/2021

LEER MÁS Audios

Con neve nas zonas altas e temperaturas moi baixas empezamos esta primeira semana do novo ano na que colgan o cartel de pechado varios establecementos de restauración e hostalería caso do Parador de Turismo que pechou onte e non volverá a abrir ata marzo. Falamos coa directora, Lilian Ferral. E os Reis Magos teñen preparada mañá unha xornada intensa polo sur de Lugo. Repasamos actividades que se programan con eles en todos os concellos da zona. E seguimos co concurso de bonos do concello de Monforte.