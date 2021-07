MÁS DE UNO MONFORTE 02/07/2021

Novo parque infantil no Concello de O Saviñao que vén de ser inaugurado esta maña. Confirmase que non haberá festas patronais en Escairón pero agardan programar algunha actividade alternativa. Falamos delo co alcalde Carlos Armesto. Cunha recreación histórica reabre este sábado o Muferga. Unha reapertura que repasamos conversando con Luis Blanco, director do citado Museo. Máis de 700 mil euros de remanentes empregará en diversas obras o concello de Pantón. Falamos delas co alcalde José Luis Álvarez. Repasamos tamén outros asuntos da actualidade máis próxima.