MÁS DE UNO MONFORTE 02/03/2021

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola conversando co técnico Alfonso Losada. Seguimos tomándolle o pulso ao sector hostaleiro e falamos con dous enmpresarios do sector, Roberto Quiroga e Simón Otero. Co alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, repasamos as obras que van a realizar para a posta en valor da zona do Souto. Conversamos con Néstor Quiroga, presidente da Asociación de Empresarios de Chantada. Aprazada a Feira do Viño, teñen en marcha outras actividades que repasamos con él. E con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO na comarca de Lemos, repasamos os datos do paro nesta zona sur da provincia.