Entrevista ao conselleiro de Facenda en Onda Cero

Miguel Corgos: «Calibramos e reforzamos medidas xa existentes para respostar aos problemas actuais»

«Non hai que inventar a roda», afirma o conselleiro no programa Galicia en la Onda. Explica que na actualidade a comunidade xa dispón de ferramentas que permiten dar reposta a cuestións como a crise enerxética e que nos Orzamentos as «calibramos ben e reforzamos». Entrevista en Onda Cero Galicia ao conselleiro de Facenda en relación ás contas autonómicas para o próximo ano. Ademais, confirma que a Xunta aínda non recibiu unha proposta do Ministerio sobre a reforma do sistema de financiamento.