Acto de celebración dos 35 anos do Hospital Comarcal que clausurou o Conselleiro de Sanidade. Escoitamos no programa aos protagonistas deste acto. E o día despois do remate do curso escolar recollemos balance que fan deste curso representantes de centros de ensino e institutos de Monforte. Falamos tamén do "Camiño Creativo" que pecha o día 30 prazo de inscripción.