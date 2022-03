Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras, na Brújula de Galicia

«A macro ofensiva xudicial do concello de Cambre impedirá investir 40 millóns de euros e provocará máis retrasos na Vía Ártabra»

A asesoría xurídica da Xunta estudia recurrir a última sentencia do TSXG. Ethel Vázquez dí que o tribunal non cuestiona o trazado senón o procedemento. A Vía Ártabra, lembra, é unha infraestructura moi necesaria para a conxestionada área metropolitana da Coruña. Coa conselleira de Infraestructuras, na Brújula de Galicia de Onda Cero, repasamos os acordos saídos da reunión celebrada nas últimas horas co sector do transporte e a loxística de Galicia.