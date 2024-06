La concejal de Cultura, Maite Ferreiro, critica que la Xunta invierte más de 2 millones de euros en el Son do Camiño y "deixe sen cartos á gran festa do outono galego". Ferreiro reclama mayor inversión del Gobierno gallego para San Froilán. El convenio firmado para las patronales incluye una participación de 25.000 euros, el 0,86% del presupuesto do Son do Camiño. La comisión de fiestas de Lugo se reúne el próximo martes día 25 para comentar a trabajar en la próxima edición.