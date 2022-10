Juicio por el accidente de Angrois

El interventor del Alvia afirma que no quiso ocultar la llamada al maquinista: «Tenía la cabeza bloqueada»

En su declaración, en calidad de testigo, Antonio Martín Marugán ha asegurado que, en el momento de la llamada, no fue consciente del punto exacto en el que se encontraban; aunque reconoce que estaban cerca de la estación de Santiago. «En Santiago tengo más funciones que realizar y en ese momento no tenía nada que hacer», ha dicho. El interventor también ha señalado que de conocer el resultado no habría hecho la llamada.