O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde na Brújula de Galicia.

«O Goberno tén que dar conta de como vai a controlar o prezo enerxético e que isto non afecte á competitividade das empresas»

Conde insta en Onda Cero a que o Executivo de Pedro Sánchez actúe de xeito inmediato e que «corrixa erros do pasado», xa que considera que a crise de prezos enerxéticos está vencellada a decisións políticas tomadas desde a Moncloa nos últimos tres anos. En relación aos fondos Next Generation, o vicepresidente segundo afirma na Brújula de Galicia, que «endexamais tivemos resposta» do documento remitido á Vicepresidencia dirixida por Nadia Calviño cos tres proxectos prioritarios candidatos a recibir os cartos de Europa. E sobre o desenvolvemento do sector eólico en Galicia, Francisco Conde asegura que «non hai falta de axilidade na tramitación» senón que os promotores en ocasións «non presentan a documentación como exixe a normativa»