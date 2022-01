Gente Viajera de Galicia

Mar de Santiago en FITUR: bus turístico, excursións e credencial propia

Mar de Santiago, marca paraugas que une a Vilanova de Arousa, Catoira, Valga e Pontecesures, presentou en Fitur os seus novos produtos turísticos. Un bus turístico de percorrido circular, a promoción de excursións desde Compostela e a credencial do Mar de Santiago centrarán as apostas para a promoción do destino turístico aproveitando este segundo Ano Santo.