PROGRAMA COMPLETO

Gente Viajera de Galicia 11/11/2022

A viaxe deste venres comeza falando de cocidos na mesa con Pati Blanco. Imos ata Santiago de Compostola co "Outono Codax Festival" da man de Jorge Pallarés, director de marketing da bodega Martin Codax. Finalizamos en Barcelona no "Fòrum Gastronòmic" pero falando de nós, de Galicia; xa que estamos representados pola Deputación da Coruña. Alí estrearon "A Provincia que sabe". Conversamos co vicepresidente da deputación e deputado de turismo, José Regueira.