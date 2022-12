GALICIA EN LA ONDA CON ÁNGELES SAN LUIS

Mónica Valderrama: "A relevancia do persoal investigador quedou patente, sen eles non poderíamos estar onde estamos hoxe"

Coversamos en "Galicia en la Onda" con Mónica Valderrama, Vicerreitora de comunicación e RRII e responsable da UCC+i da Universidade de Vigo, a cal preséntanos a segunda edición do Plan anual de actividades 2022-2023 da UCC+i, que conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación. O plan leva o nome de “Ciencia de ida e volta”. O concepto “ida e volta” trata de exemplificar o movemento circular da ciencia: como as investigacións científicas poden aplicarse na sociedade e e como a sociedade pode propoñer novos retos, novas ideas ou axudar e complementar as investigacións.