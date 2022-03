sucesión

Feijóo asina a renuncia á presidencia do PPdG

O presidente da Xunta de Galicia e do Partido Popular galego, Alberto Núñez Feijóo, asinaba a súa renuncia como presidente dos populares galegos. Un trámite necesario para poder ser elexido como presidente do Partido Popular de España este sábado no Congreso Nacional. Feijóo sigue sen despexar o futuro do Goberno galego. O luns poranse a traballar a reorganizar o partido, dicía o vivepresidente Alfonso Rueda quen puntualizaba que mentras tanto a Xunta sigue funcionado.

Redacción