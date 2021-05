Explicouno o conselleiro Román Rodríguez na Brújula de Galicia

Educación traballa nun protocolo «integral e de transición» para o novo curso

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explica que hai medidas que se deberán manter como as pautas de ventilación, o uso da máscara ou os grupos burbulla. E tamén se valora a proposta do Ministerio de que haxa unha flexibilización na distancia entre pupitres para dar cabida a máis alumnos nas aulas. En todo caso, insiste en que será un «protocolo integral». Son declaracións no programa La Brújula de Galicia de Onda Cero tras participar na reunión entre o Goberno central e comunidades. As autonomías reclamaron ao Ministerio partidas económicas para sufragar as medidas de protección para o próximo curso.