Vacaciones para jugadores y técnicos, trabajo a destajo en la Plaza de Pontevedra para diseñar el futuro Deportivo

Aunque Lucas decía que no fue un fin de temporada pleno, porque no consiguió ganar con la Irmandiña ante Panamá. Por lo demás, el de Monelos fue letal al contragolpe en Castalia. En el campo sumó dos goles más y otras dos asistencias. En la zona mixta también contragolpeó cuándo fue cuestionado por sus recados a los dirigentes del palco hace ya casi un par de semanas. Aunque respondió con un "¿Vamos a repetir lo mismo cada semana?", sería interesante saber el resultado de su reunión con Massimo Benassi de la semana pasada, la cual, me comentan, duró tanto como la eliminatoria del Deportivo contra el Castellón.

Ayer pudimos ver al presidente Álvaro García Diéguez, al final del partido, cuándo Lucas recibió de mano de Louzán el trofeo de campeón. Sigo pensando, me siguen diciendo, que ha sido uno de sus últimos actos como presidente. Su adiós es un secreto a voces. El de Bergantiños también. Y mientras tanto, seguimos pendientes de la respuesta de Valerón para volver a A Coruña y ocupar un puesto, presidente incluso, en el consejo de administración del Deportivo.

Escuchamos a Davo manifestar su deseo por seguir en el Deportivo. Por partidos jugados y la correspondiente opción de compra así debería ser. Pero creo que el caso de Davo va a ser uno de los que habrá que resolver para llegar al 30 de junio con las cuentas ajustadas para entrar ya en los topes salariales. Y por eso, creo que el jugador nacido en Ourense no va estar la próxima temporada en el Deportivo.

Y el de Idiakez será otro de los casos a resolver. En la Pza. de Pontevedra no hay mucha confianza en que sea el ideal para dirigir al equipo en segunda División, aunque también tiene contrato. El tiempo, con paz social o sin ella, dirán.

De momento, solo se ha confirmado oficialmente el adiós de Balenciaga y la renovación por una temporada, con opción a otra más, para Pablo Martínez.