Pape Meïssa Ba, del Grenoble, objetivo del Deportivo para reforzar la delantera en enero

Queda poco más de una semana para que se abra el mercado de enero. Y ahí habrá movimientos de entrada y de salida en el Deportivo. Hay dos demarcaciones prioritarias a cubrir. Un mediocentro y un delantero. Y en el caso del atacante el Deportivo ya ha contactado con Pape Meïssa Ba. Es un delantero centro senegalés, de 27 años, que pertenece al Grenoble de la segunda División francesa, con el que lleva 10 goles en 16 partidos. Sus números arrojan un total de 26 goles en los 104 partidos que ha jugado en la Ligue 2 gala.

En cuanto a las salidas, tras el partido de ayer, queda más claro que Óscar Gilsanz no cuenta ni con Hugo Rama ni con Charlie Patiño.

La pasada semana os apuntaba que a Hugo Rama se le íba a rescindir la mitad de temporada que aún tiene de contrato, independientemente de la temporada opcional que tenía a mayores, pero que no va a cumplir. Ayer, además, ante el Mirandés, un equipo que está en segunda División gracias a Hugo Rama, entre otros, dado que el jugador de Sigüeiro fue clave en el ascenso desde la segunda División B, pese a estar lesionado en el play off de ascenso, no volvió ni a calentar un segundo.

Y en el caso de Charlie Patiño, el jugador aún tiene contrato hasta 2028 y es más joven, por lo que se buscará una cesión.

Ni Patiño ni Hugo Rama salieron a calentar durante el partido que jugó el Deportivo, y perdió contundentemente, ante el Mirandés en Riazor por 0-4.

También hablamos de la situación del Racing de Ferrol con el compañero Juan Galego. Derrota en Zaragoza por la mínima, expulsado Cavaco, Álvaro Giménez falló un penalty y ... Cristóbal fue expulsado por dar un cabezazo al final del partido al entrenador del Zaragoza, David Navarro.