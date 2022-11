Óscar Cano pide que no quememos a Yeremay y en el 25-N Irene Ferreras denunciará si ve casos de violencia machista en el Dépor Abanca

Día 25-N que también se vivió en Abegondo, con lectura conjunta de manifiesto contra la violencia de género por parte de Irene Ferreras y Óscar Cano, representando al Deportivo y a sus dos principales equipos. El Deportivo, previamente, a través de sus redes sociales, mostró un mensaje "hoxe e sempre, o Dépor di non á violencia de xénero", apoyando la iniciativa de la Xunta de Galicia.

Eso sí, en esta circunstancia no me puedo olvidar que la pasada temporada que en el canal ético del Deportivo hubo dos denuncias contra el entrenador Miguel Llorente. El Deportivo informó cuándo se dio la primera, que la denuncia no tenía que tener "en ningún caso connotación sexual ni violencia", y solo estaba relacionada con asuntos "estrictamente relacionados dentro del ámbito deportivo". Bueno. Al final fue apartado temporalmente Miguel Llorente y se dio carpetazo a todas esas denuncias finiquitando contratos, tanto los que tenían Miguel Llorente, como Ana González, Adule Charity, e incluso los de jugadoras que tenían apalabrada la renovación y que finalmente se les comunicó que no seguían, además de más personas vinculadas al club.

Preguntada Irene Ferreras, como mujer y mujer de fútbol, apeló a que "cuándo no viví el contexto y no sé lo qué pasó realmente, con una historia en la que cada uno tiene su percepción, no me voy a mojar porque no sé realmente lo qué pasó. Soy la primera persona que si lo identifica, lo ve, lo vive y lo experimenta, evidentemente, voy a ser la primera que ponga la cara, que lo denuncie, que se pegue con quién se tenga que pegar. Pero en este caso creo que hay que ser prudente, respetar lo qué pasó antes sino lo viví en primera persona"

Después llegó el turno para Óscar Cano. Se refirió al partido contra la Cultural. Lo volvió y volvió a ver y aún alucina cómo no ganó por goleada el Deportivo. Eso sí, preguntado por los errores, o aciertos del rival, en los goles leoneses, apuntó a que habrá que corregir algunas cuestiones, pero tampoco se pudo hacer mucho más, dada la génesis de los goles. Y porque no se vio ninguna oportunidad más, ni tuvo más trabajo Edu Sousa en todo el partido.

Ve ÓScar Cano una evolución en Yeremay, era un niño cuándo lo vio por primera vez, al tiempo que apela a que no quememos a Yeremay.

Y repasamos la agenda del fin de semana.