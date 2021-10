Trala sentencia do TSXG que anulou a baixada de tarifas de autobús urbán na Coruña

María García: "Inés Rey debe agotar a vía legal contra a Compañía de Tranvías"

Coñecida a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anula a baixada de tarifas do bus urbán durante o mandato da Marea Atlántica no Concello da Coruña, a portavoz desta formación en María Pita, María García, instou á alcaldesa Inés Rey, en Más de Uno de Onda Cero Coruña, a que debe recurrir esta decisión xudicial, despois de ter gañado en primeira instancia. Pola sua parte, Ignacio Prada, o xerente da Compañía, insistiu na seguridade xurídica para a compañía. E agora busca chegar a un punto de entendemento co Concello para dar un bo servicio ós cidadáns.