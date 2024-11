Gilsanz confía en contar con Yeremay ante el Sporting e Irene Ferreras se ve capaz de superar el ultimátum de Sevilla

Después de la derrota del Deportivo Liceo en Trissino por 5-2, hoy toca competición para el Racing de Ferrol en A Malata ante el Levante.

Mañana será el turno del Deportivo ABANCA en Sevilla. Irene Ferreras compareció en la previa asumiendo que se juega su futuro en el banquillo deportivista, después de una semana en la que hasta sus jugadoras le transmitieron empatía por el ultimátum al que se enfrenta.

"Hago análisis del contexto y del objetivo. No me escondo. No estuvimos bien. Hemos fallado en la imagen. Elegimos un mal día para hacerlo, pero seguimos ahí. Estamos a dos puntos del siguiente. Tenemos tres equipos por encima con solo dos puntos de diferencia. Nos queda un partido contra el úlitmo. Estamos en noviembre. Me siento totalmente capaz de que esta situación vaya a mejor. No estamos tan mal. El equipo está dando imágnes muyy buenas en las últimas jornadas. Es algo a lo que agarrarse. Soy una tía de procesos. Si no creyera en eso estaría siempre en el alambre, si me sale cara o cruz. Cuándo sale cruz trato de pensar que tenemos cosas de mejorar. Y en qué cosas estamos en el buen camino y esa es la línea a seguir", apuntó la entrenadora del equipo femenino.

Y el domingo será el turno para el equipo masculino. Toca partido de alto riesgo ante el Sporting de Gijón. Y Óscar Gilsanz estará pendiente de la enfermería. Sobre todo de Yeremay. El entrenador de Betanzos es optimista, y preguntado sobre el carácter de las molestias en la rodilla, acabó apuntando que "evolucinou moi ben nas suas molestias, é posible que chegara para o domingo, pero haberá que valora-lo, non hai ningunha lesión grave nese caso".

Algo más complicada está la participación de BArcia, por las molestias en el cuádriceps.