El Racing de Ferrol pierde a Diego Rivas para el comienzo de temporada y pendientes de las entradas y de ... las salidas en el Dépor

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14:00 horas.

Ganó el Deportivo el último partido de pretemporada. En Ordes, contra el Pontevedra, por 3-2. Perdió el último partido de pretemporada el Racing de Ferrol, en A Malta, contra el Coruxo, 1-2. Por cierto, el Racing también pierde para el próximo mes a Diego Rivas, que se lesionó el tercer metacarpiano de su mano derecha.

Será una semana, además, de cuenta atrás para el mercado de fichajes. El Deportivo sigue peinando el mercado, para fichar el delantero y el extremo derecho que, en este caso, venga a suplir la salida de Keko Gontán. Además, en el Deportivo también se esperan más salidas de las que ya formaron la lista de rescindidos y metidos en el ERE. Y es que, aunque Borja Jiménez regateó la semana pasada, hay jugadores que no han entrado en sus planes de pretemporada.

El primer caso lo ejemplifica Iago Gandoy. El canterano cuenta con el plus de ser sub23, pero no entra dentro de los planes del entrenador. La vía más factible sería buscarle una cesión, aunque no descarto incluso la rescisión de un contrato que renovó la pasada temporada por tres años más.

El otro caso es el de otro sub23, Jorge Valín. También renovó la pasada temporada por dos años, pero en el lateral derecho ya hay mucha gente, con Trilli enamorando cada día más al entrenador y haciendo que la propiedad y las altas esferas puedan ver que los recientes campeones de España de Juveniles vean que pueden tener acomodo en el primer equipo en Primera Federación. Y también está Benito, fichado esta temporada para ese lateral derecho. Pues con Valín también puede pasar lo mismo. O cesión o... rescisión.

Por otra parte, con relación a Noel está previsto que esté en dinámica de Fabril, y aún encima si llega otro delantero al primer equipo, pero sin perderle la pista Borja Jiménez. Y aquí, también hay que hacer mención especial a Mella, que, supongo, estará en dinámica del Fabril, y que viene de jugar con la selección española sub17, con dos goles marcados en los amistosos jugados contra Francia.

Por lo demás, el fin de semana nos deja el Rally de Ferrol, con triunfo de Iván Ares. Y la permanencia de Ares en la ACT, mérito a tener en cuenta con relación a sus competidores en la máxima categoría del remo por clubes español.