Borja Jiménez: "Ahora mismo el fichaje de Luís Fernández está lejos, pero en su mente está volver a jugar en el Dépor"

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO A CORUÑA. De lunes a viernes, de 13:50 a 14 horas.

El programa de hoy se ha dividido en dos grandes bloques. En el primero felicitamos y escuchamos los sonidos de la gran victoria del Deportivo Liceo ante el Barcelona para conseguir la Copa de Rey. Los sonidos de la celebración. Los sonidos de dos grandes protagonistas: César Carballeira y el entrenador, emocionado entrenador, Juan Copa.

Y después escuchamos a Borja Jiménez, en el día de su presentación en Abegondo. Tratando varios temas:

1. Objetivo ascender.

2. Partícipe en la toma de decisiones y fichando jugadores que muestren interés por venir y quieran venir al Deportivo.

3. El club ya comunicó las salidas a los jugadores que no cuentan. En este sentido, y volviéndole a preguntar a Borja, el entrenador apunta que en cuanto a los jugadores que manejan fichas altas, el criterio que se va a establecer para que continúen o no será el deportivo y no el económico, en el 90% de los casos. . PEro desde Onda Cero os apunto que se ha tenido en cuenta el criterio económico para dar las bajas. Y en esa lista están Cartabia, Rolan, Carlos Abad, Lucho García (sale porque llega Ian Mackay), Salva Ruíz, Uche Agbo, Borges, Keko, Beauvue y Borja Galán. Los casos de Galán y Lucho vendrían dados por cuestiones deportivas.

4. Borja Jiménez no tiene ni siente presión. Es más, para él entrenar al Deportivo es alcanzar el cúlmen en su carrera.

5. Se le preguntó si había contactado con los jugadores. Y en este sentido, dijo que prefería hacerlo cara a cara, no por teléfono. Y hasta apuntó que con Bergantiños espera compartir mesa y mantel.

6. En cuanto a los porteros, destacó que no contaban en la planificación incial con Ian MAckay, pero apareció la oportunidad. Por eso toca abordar el futuro de Lucho García, al que se le puede ofrecer la fórmula de salir para volver.

7. También habló el entrenador sobre Luís Fernández. Se conocen bien, por coincidir en Grecia. Estuvieron juntos el pasado jueves. Pero, en este momento, Borja ve a Luís Fernández lejos del Deportivo de cara a la próxima temporada. A ver cómo va el verano. Aunque Luís Fernández quiere volver algún día al Deportivo.

8. Cantera. También hubo tiempo para hablar de la cantera, en un momento en el que los juveniles triunfan. Pero con xeito. Borja va a abrirle el vestuario a la cantera, pero les tocará tirar la puerta para hacerse con un puesto en el primer equipo. Por méritos. No por ser únicamente canteranos.

Y es que, en línea con lo anterior, ayer el Juvenil del Deportivo ganó por 2-1 a la UD Las Palmas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones.

En la eliminatoria de ascenso a la Reto Iberdrola, partido de ida entre el Victoria y el Betis B. Acabó con 1-1. La vuelta, el próximo domingo en Sevilla, coincidiendo con el partido entre el Betis y el Deportivo ABANCA.