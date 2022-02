DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 4/2/2022

Borja Jiménez advierte que el Real Unión traerá un equipo de garantías y ...ve "muy importante" a Menudo

Se espera partido en Riazor. El domingo, en vez del sábado. El Real Unión de Irún ha convivido con la COVID la última semana, pero Borja Jiménez, en contacto telefónico estos días con el míster del equipo irundarra, advierte que "no nos vamos a encontrar un Real Unión que no vamos a conocer", aparte de destacar la voluntad de querer jugar, a diferencia del Racing de Santander. Por cierto, aún no hay hora para el partido que se recuperará el 16 de febrerto. Y también habló de Menudo, sin ver la misma puerta abierta que vimos, por ejemplo, en Onda Cero. Jiménez considera a Menudo un jugador "muy importante" como el resto de los que tiene en la plantilla. El Racing de FErrol, cuyo campo de entrenamiento sufrió el ataque de los jabalíes, viaja a Badajoz. Y de las citas del fin de semana, llega a Riazor el Granada, líder de la LEB ORO, con el Leyma de nuevo en la senda de las victorias, tras los dos últimos triunfos ante Cáceres y Valladolid. Jugarán el domingo, a las 18:30 horas.