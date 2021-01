Borges: "De nada sirve estar apuntando armas o gastando balas en algo que no construya para el club"

Un día menos para el partido trascendental contra el Unionistas. Un día menos para que se cierre el mercado de enero. Y un día después de la rueda de prensa de Fernando Vidal. Tocó analizarla, con la premura de tiempo. Rueda de prensa en la que Vidal culpó de la situación del equipo, entre otros, a la enorme cantidad de lesiones. Llegó a apuntar hasta 33, pero echando un vistazo a la web del RC Deportivo, en el apartado https://www.rcdeportivo.es/osnosos/estado-fisico-medico, que patrocina el Hospital Quirón Salud, no consigo a ver más de 11 partes médicos.

Además de la justificación con las lesiones, ayer Fernando Vidal no quiso concretar una reciente reunión, cara a cara, con el dueño, Juan CArlos Escotet. Me dicen que la hubo y ahí el dueño transmitió que no íba a gastar un euro más en el Deportivo. Al contrario, toca ajustar gastos y por ahí ahora se decide dar salida por la vía rápida a Rolan y evitar gastar más de lo qué ya le toca cobrar por media temporada, esto es, unos 600.000 euros. Es más, Fernando Vidal hablaba de 33 lesiones físicas, pero me dicen que Rolan no viajó a Zamora por unas molestias en el cuádriceps. Las pruebas médicas dijeron que Rolan tenía el cuádriceps mejor que el mío y el de Lara Vivero. Moraleja... Rolán tiene la sartén por el mango y ahora se le haría un lacito si volviera a aparecer la oferta del Nymes, que ofertaba 2 millones de euros por el traspaso del uruguayo... Ahora, el objetivo es que algún equipo le pague la ficha del resto de temporada. A ver qué pasa en estos días. Rolán ha entrenado hoy con normalidad en Abegondo .

Y por último, escuchamos a Celso Borges. Hoy habló en rueda de prensa. Sigo opinando, con respeto, que su aportación en este Deportivo está siendo... decepcionante. Borges habló y escuchamos su referencia a que su valedor, quién apostó por él, Ríchard Barral, quedó ayer en la picota. El presidente no lo ratificó. Al contrario, dejó claro Vidal que estos días no lo va a destituir, estamos en pleno mercado de fichajes. Pero a final de temporada tocará hablar y decidir con Ríchard Barral.

Sobre esto, Borges apuntaba que "en estos tiempos de disparos por todos lados, hay que tener tranquilidad. Hay que reconocer la urgencia en la que estamos para que salga bien. De nada sirve estar apuntando armas ni gastando balas en cosas que no construyan". Y apeló a la unidad para sacar adelante este proyecto. El tiempo dirá.