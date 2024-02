Inmanol Idiakez: "No es una patata caliente la continuidad de Cayarga y Valcarce en la plantilla del Deportivo"

El último día del mercado de fichajes se saldó para el Deportivo con la rescisión del contrato de Retu, que vuelve a jugar en el Hércules. Iano Siamo subió al primer equipo y a Mella se le hizo ficha, para cumplir con la normativa sub-23.

Buscaba Soriano un mediocentro defensivo, pero no llegó. Y también buscaba el director Deportivo un milagro con la salida de Valcarce y Berto Cayarga, pero ninguno de los dos salió. El caso es que el plan de inicio de temporada para contar con una plantilla corta no se ha cumplido y son 24 los jugadores con los que tendrá que trabajar Idiákez. Eso sí, el entrenador no considera una "patata caliente" tener a tantos y, sobre todo, tantos que llevan muchos partidos sin jugar ni un minuto. Y es que, coincidiencias de la vida, ni Cayarga, ni Valcarce han jugado en las últimas cinco jornadas. Su última participación fue la del día del partido de Riazor contra el Sestao.

Pues ahora toca mirar a lo qué resta de competición y el próximo partido será contra el Fuenlabrada en Riazor. Pendiente de José Ángel, lo que es evidente es la baja de Pablo Vázquez por sanción. Idiákez no descarta que Barcia le sustituya, aunque eso implique formar en el centro de la defensa con dos zurdos.