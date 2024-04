PP y BNG consideran insuficientes las explicaciones de Lage y piden que se depuren responsabilidades

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de A Coruña, (PP y BNG), siguen reclamando responsabilidades. Consideran insuficientes las explicaciones que José Manuel Lage dio en el pleno municipal ordinario de las últimas porque creen que no contestó a preguntas suyas como si empezó las obras de reforma de sus pisos y si cambió el uso de este local para convertirlo en viviendas, antes de conseguir la licencia, tal y como indican los informes municipales. Precisamente, basándose en estos documentos, creen que el concejal responsable de Planificación urbanística mintió en esa sesión plenaria.

Por eso el PP insiste en pedir la dimisión o cese de Lage. El portavoz del grupo municipal popular, Miguel Lorenzo, recuerda que por mucho menos, la alcaldesa le retiró todas las competencias a la también edil socialista Eva Martínez Acón en el anterior mandato. El BNG aclara que el pacto que firmaron con el PSOE no es para todo el mandato, como sucede en los parlamentos, sino para la investidura de Inés Rey. Advierten de que no les gusta que no se estén cumpliendo los temas principales de ese acuerdo, como la creación de una comisión para decidir el futuro de la fachada marítima o el impulso del área metropolitana, y añaden que este tema tampoco facilita el entendimiento.

A pesar de estas reclamaciones, la alcaldesa, Inés Rey, considera suficientes las explicaciones que dio en el pleno su número dos, José Manuel Lage Tuñas y asegura que no va a continuar dando razones puesto que lo da ya por zanjado. Recuerda que Lage dijo en el pleno que "no hay caso". El portavoz del grupo popular entiende, en cambio que "el caso no ha hecho más que empezar".