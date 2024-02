Alfonso Seijo: "La alcaldesa tiene que pedir los partes de trabajo diarios a Prezero y mirar si se está cumpliendo el pliego técnico y administrativo"

Alfonso Seijo, portavoz de STL, atiende a Onda Cero antes de entrar en la sede de Prezero en A Coruña, en el polígono de La Grela. Acuden a una reunión de la comisión paritaria con la empresa. Ya desde el Concello nos llegan mensajes de que hay acuerdo para que se resuelva el problema de la acumulación de basura en los últimos días.

Para el STL nunca hubo huelga. Lo qué hay es incumplimiento por parte de PREZERO de los cuadrantes. "Hasta ahora arrancaban el mes por debajo del personal mínimo del cuadrante. Si no hay gente no salen los servicios y la mierda se va acumulando. Faltaba personal. Se han comprometido en mantener la plantilla al 100%. No está la plantilla al 100%", apunta Seijo, que también destaca que "hasta hace tres días faltaban 7 personas. Y venimos con esta tesitura desde comienzo de enero".

Por eso Seijo, responde a Inés Rey, tras indicar que no le íba a temblar la mano para tomar medidas. "Nosotros durante mucho tiempo hemos mandado correos a Medio Ambiente por el inclumplimiento de los servicios. Y no obtuvimos ninguna respuesta. Nos llegaba respuesta desde los medios echándonos la culpa de lo qué pasaba. Que no le tiemble la voz para hablar con la empresa para pedir explicaciones", sentencia Seijo