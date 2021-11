Presidente do Comité de Empresa de ElectroRayma

Roberto Montero: "Non vamos a estar esperando toda a vida a que Navantia e ElectroRayma asinen un papel"

Parecía que as diferencias entre Navantia e ElectroRayma estaban limadas desde a semana pasada. Pero o presidente do Comité de Empresa de ElectroRayma apuntou en Onda Cero que non teñen constancia de ningún acordo asinado para resolver a reclamación dos 4.7 millóns de euros por parte da auxiliar. E agardarán un par de días para tentar ter información e non retomar as movilizacións e non ter que cargar coa culpa de que se poida rachar o que teóricamente está acordado e solucionado polas empresas. Tamén apuntou Roberto Montero que cobraron algúns atrasos, pero quedan ainda cartos por pagar ós empregados de ElectroRayma para estar ó día.