Miguel Lorenzo nos presenta a los primeros 14 integrantes de la lista del Partido Popular al Concello de A Coruña

Recibimos un lunes más al candidato del PP al concello de A Coruña, Miguel Lorenzo. Hoy con la novedad de conocer a los primeros catorce integrantes de su candidatura a las municipales del 28 de mayo. Como número dos figura Roberto Rodríguez. Y a continuación figuran tres fichajes femeninos, que van en los números 3, 4 y 5, respectivamente: Rosalía López Sánchez, Judit Fontela Baró y Susana Catalán Morcillo. También incorpora a Gonzalo Mora Do Campo, como número 6.

De momento, Lorenzo ha presentado a los 14 primeros integrantes de la candidatura, porque esa es la cifra en la que está la mayoría absoluta. Al resto los presentará el próximo lunes.

No cuenta Miguel Lorenzo con la actual portavoz, Rosa Gallego, a la que agradeció su trabajo en los últimos años.

Por su parte, Pilar Ozores nos informa sobre una nueva huelga en la administración de Justicia. Ahora , unos mil doscientos funcionarios de Justicia están convocados desde hoy a una huelga indefinida que ha comenzado esta mañana con paro de la actividad de diez a una y con concentraciones ante los edificios de los juzgados de A Coruña y Ferrol. Esta huelga está convocada por cuatro sindicatos que reclaman mejores retribuciones para estos trabajadores, concretamente para los que hacen labores de gestión, tramitación y auxilios. Denuncian que llevan tiempo realizando nuevas funciones por las que no cobran y quieren que el Ministerio de Justicia negocie con ellos, igual que hizo con los letrados, en huelga hasta hace tres semanas. Francisco Filgueira es representante del STAJ, uno de los sindicatos convocantes.

Los funcionarios reclaman también la retirada de la nueva ley de eficacia de la Justicia, ya que en su opinión, supone un recorte del servicio público.

Con Berta Picado, coordinadora del área de Promoción de la lectura en las bibliotecas municipales de A Coruña, nos adentramos en la semana del libro. Promueven la campaña "Un libro ao teu carón".

Es lunes y nos acercamos a la música de la mano de nuestro maestro Marcos Suárez.

Repasamos la actualidad informativa con Pilar Ozores, Luís Llera y Alberto Gómez Barros. Y con Gómez Barros, también analizamos los resultados del fin de semana, con el empate en el derbi jugado en A Malata, entre el Racing y el Deportivo. Cristóbal Parralo destaca la presencia en puestos de play off y Cano no descarta conseguir el campeonato. En cambio, Villares no lo ve tan claro. Y en el resto de resultados, hay que destacar la victoria del Leyma Basquet Coruña ante Castelló y la clasificación matemática para disputar play off de ascenso a la ACB.