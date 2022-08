CON LARA VIVERO

Más de Uno A Coruña 18/08/2022

Desde Betanzos, pulsamos el ambiente previo a la Jira de Os Caneiros. También nos confirma el Jefe de Protección Civil que ya se encontró el cuerpo sin vida del vecino betanceiro que había desaparecido. Tratamos la fabricación de armas 3D. Sus riesgos y peligros. Con Félix Descalzo, responsable de la operación que supuso la detención la semana pasada en Abegondo de una persona que había usado esta técnica de impresión para construir un subfusil AR9. Hablando de armas, el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, nos da cuenta de los disparos que se efectuaron contra la ventana del restaurante A Falua no Eume, ubicado junto al Centro de Interpretación do Parque Natural das Fragas do Eume.

Redacción