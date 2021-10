Manuel Bouzas portavoz de los transportistas del carbón en Endesa As Pontes.

Los transportistas confirman la llegada de barcos con carbón para Endesa As Pontes, pero desconocen la fecha de reactivación de la central Térmica

La Brújula de Onda Cero Galicia adelantó ayer la llegada de dos barcos con carbón para Endesa As Pontes a Ferrol. Noticia confirmada por el portavoz de los transportistas que trabajan para Endesa As Pontes. Eso sí, Manolo Bouza desconoce la fecha para la reactivación de la central térmica, dado que sus interlocutores con la central le apuntaron "que íban a venir unos barcos para tenerlos en reserva por si se hacía poner en marcha la central por el problema del gas que tenemos". Además, también adelantó La Brújula de Galicia que la empresa está comunicando con empleados desplazados a otros centros para que puedan volver a As Pontes de cara a la futura reactivación de la central pontesa.