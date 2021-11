Presidente en funcións da Asociación de Veciños Novo Mesoiro

Manel Méndez: "Temos un problema real de conectividade coa cidade"

Esta tarde celébrase asamblea da Asociación de Veciños de Novo Mesoiro, no centro cívico. É importante, dado que se busca unha nova directiva. De momento, hai unha en funcións, que preside Manel Méndez. Ademáis de falar das concidicións para formar parte da directiva, tamén falamos con Manel dun dos principais problemas que ten o barrio. Non é outro que a conectividade coa cidade e as propostas que fan dende Novo Mesoiro ó Concello para mellorar a conexión por autobús, en véspera de que se licite unha nova concesión, apostando mesmo Manel por unha fórmula mixta, na que o Concello fose titular, levando directamente "unha xestión municipal directa".