Lendoiro: “El Dépor, un pirulí con papel”

Cumplido el primer tercio de la temporada parece obligado profundizar en la preocupante marcha del equipo. Estamos a tiempo de tomar las decisiones que puedan resolver la penosa situación del equipo, pero es preciso actuar con urgencia para que las incorporaciones puedan aprovechar todo el mes de enero.

La situación, desde hace semanas peligrosa, se agravó la pasada jornada. Los siete primeros clasificados, excepto el Barsa B, incrementaron en dos los puntos que ya nos llevaban. Ellos ganaron y nosotros solo empatamos.

Eso ha hecho que sonasen las alarmas, porque el problema se ha complicado de verdad. Lo peor no es, con ser importante, que el Depor esté a nueve puntos del líder, la Cultural. Lo que me parece más preocupante son los puntos que nos llevan el resto de rivales: ocho la Ponfe y el Celta B; siete la Real B; cinco el Barsa B, que cierra el play off, … e incluso el Lugo y el Fuenla, que están fuera, nos llevan cuatro.

Con ser malo que un equipo nos lleve nueve puntos -porque puede pinchar, como pinchó el Nastic- es mucho peor que todos los equipos fuertes nos lleven un buen número de puntos, porque si unos pierden, otros ganarán, lo que hace difícil escalar hasta el liderato desde la décima posición.

Entonces ¿cómo resolver este delicado momento? Creo que se necesita verdadera autocrítica y decisiones serenas. Es decir, todo lo contrario de un “a estas alturas no me preocupan los puntos” -algo así como ‘no pasa nada’… cuando vaya si pasa- o de volverse loco y no dejar títere con cabeza.

No ofrece duda alguna que se han cometido errores de bulto. Los de planificación los debe asumir el Director Deportivo, que lo acaba de hacer tímidamente, y los de gestión de una plantilla, con serias carencias, pero más que aceptable para la categoría, los debe admitir el técnico.

Ignoramos si el entrenador participó en la confección de la plantilla, y entonces sea, o no, corresponsable de que no exista un blanquiazul entre los ¡50 máximos goleadores de la Primera RFEF! algo inaudito. Hasta tal punto que sólo cuatro equipos: Depor, Tarazona, Sestao y Teruel, no cuentan con un jugador que haya conseguido marcar tres goles, pero la gran diferencia entre ellos es que, mientras el Deportivo es el primer favorito para ser el campeón, el objetivo del resto es no descender.

Hace poco éramos contados los que señalábamos que la falta de un hombre gol era el auténtico talón de Aquiles del equipo, pero ahora, cada día que pasa, se suman más convencidos. No tiene mérito alguno. Detectarlo era tan fácil como lo es robar a un niño.

Si un equipo hecho para ascender carece en ataque de alguien que rompa líneas por el centro (Mario Soriano), que desborde por derecha y que marque goles (Quiles) se convierte en un equipo pequeño, ramplón, muy previsible.. y solo peligroso en córners y faltas laterales.

Es imprescindible resolver alguna de estas carencias en el mercado invernal. Se ha generado una gran ilusión entre los deportivistas y más después de anunciarse en prensa el notable incremento del presupuesto dedicado al coste anual de la plantilla. Sólo se precisa acertar.

En fin, necesitamos mejorar en varias posiciones, pero precisamos de un goleador como del aire que respiramos. Es básico para ascender. Un buen equipo de fútbol sin gol es como un buen pirulí con papel. No sabe a nada. Desespera.

Augusto César Lendoiro.

Ex-Presidente R.C.Deportivo.