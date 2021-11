Concejala Portavoz del Concello de As Pontes

Ana Pena :"Esto es una situación puntual y lo importante es que ENDESA se involucre en el futuro de As Pontes"

Endesa As Pontes vuelve a funcionar. Aunque se trata de algo temporal, que afecta a unos 140 trabajadores y a unos 50 transportistas. Y es que Endesa mantiene la "firme intención del cierre". Así nos lo apunta Ana Pena, concejala de Empleo e Industria de As Pontes, que espera que ENDESA dé respuesta a algunos proyectos presentados a Fondos Europeos, como la planta de hidrógeno. Y se "involucre", de esta manera, en el futuro de As Pontes.