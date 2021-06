DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, 17/6/2021

Inés Rey: "Estamos a punto de firma-lo convenio por Riazor co Dépor e ogallá poidamos plantexar alí un concerto do Xacobeo pasada a pandemia"

Inés Rey, Alcaldesa da Coruña, concedeu entrevista a Onda Cero. E referiuse a negociación con Dépor polo convenio de uso e disfrute de Riazor. Di Inés Rey que "estamos a punto de asinar o novo convenio, están traballando os servicios xurídicos das duas entidades". No horizonte segue estando o desexo da alcaldesa de acoller un concerto do Xacobeo en Riazor, tal é como llo pediu a Feijóo antes da pandemia, buscando a descentralización fóra de Santiago de Compostela dos eventos que se planifiquen co gallo da cita Xacobea e sempre que o final da pandemia o volva a permitir.