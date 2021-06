desescalada

Pubs e discotecas abrirán ata as 3 da madrugada

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que se atenderon algunhas das principais reivindicacións do sector do ocio nocturno. Haberá pista de baile, pero hai que gardar distancia de metro e medio e ir con máscara; e a barra estará habilitada para pedir e recoller consumicións. Rueda confirmou que os locais deberán rexistrar aos asistentes e dispor de medidores de CO2. Este é o anuncio que facía tra-la reunión co sector. O día quince de xullo farán unha revisión das medidas.