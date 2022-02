REFORMA LABORAL

Francisco González Sío,CIG EMPREGO: " O diálogo social tense demostrado como un enterrador de dereitos e está fora da lei"

O secretario confederal da CIG Emprego, Francisco González Sío, asegura que a lei marca "onde os sindicatos e a patronal teñen que negociar co Estado" e indica que o diálogo social non é válido. González Sío mantén que a reforma non conseguiu frear a precariedade. CCOO e UGT salientan a mellora da contratación indefinida en Galicia como consecuencia do acordo de reforma laboral pactado polos axentes sociais e o Goberno do Estado.