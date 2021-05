Compostela recibió 500 peregrinos en el puente de las Letras

LEER MÁS Galicia

Cobertura del seguro

Además de los costes médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización ante un caso positivo por coronavirus, el seguro cubre también los gastos que puedan producirse por la repatriación sanitaria o por la prolongación de la estadía por cuarentena obligada por prescripción médica, incluyendo los familiares o acompañantes del viajero.



La Xunta invierte 1,4 millones de euros en esta medida pionera, con coberturas que van desde los 500 euros hasta un máximo de 15.000 euros en el caso de repatriación sanitaria internacional. Será gratuito para todos los visitantes con residencia fuera de Galicia que se alojen en un establecimiento reglado de la comunidad gallega. La única condición es que el viajero no hubiera contraído la enfermedades antes de llegar a Galicia y que no haya hecho el viaje cuando esté desaconsejado o prohibido por las autoridades sanitarias en origen.



El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca que este seguro “ofrece un plus de tranquilidad a los turistas y peregrinos y contribuye a reforzar el mensaje de Galicia como destino seguro, de calidad y confiable” en la que precisamente “el Gobierno gallego viene trabajando desde el comienzo de la pandemia con la finalidad de recuperar la confianza de los visitantes en este Xacobeo 21-22”.