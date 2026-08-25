La Unión de Consumidores recomienda la segunda mano y planificar las compras para una vuelta al cole más asumible

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ofrece algunas recomendaciones para que la próxima vuelta al cole suponga un gasto "mucho más asumible" para las familias con hijos en edad escolar, que pasan desde la reutilización de materia y ropa, la utilización de ayudas públicas y recurrir al préstamo de libros, así como aconseja planificar y aplazar las compras necesarias.

Tras la publicación de estudios que sitúan la vuelta al cole en 505 euros por hijo en centros públicos y 1.849 euros en centros privados, ofrece una serie de consejos, con separar lo imprescindible de lo aplazable y aprovechar las ayudas públicas disponibles, así como recuerda que existen bancos de libros.

El coste del material escolar es otro de los gastos a los que se enfrentan las familias durante la vuelta al cole, y para muchos será el único "absolutamente ineludible".

En los últimos años, además, se ha observado un "incremento significativo" en el precio del material escolar, influenciado por factores como la inflación, la incorporación de tecnologías en el aula y las tendencias de consumo que promueven marcas y productos de mayor coste.

Sin embargo, UCE asegura que "es posible ahorrar, y mucho". Para ello, lo primero que hay que hacer es repasar "concienzudamente" lo que sobró del curso pasado, pues "lo más probable" es que haya cajas de lápices de colores, bolígrafos, rotuladores o cuadernos a medio uso con los que se puede comenzar el curso sin problema.

También se pueden aprovechar las ayudas que algunos ayuntamientos lanzan para apoyar a las familias con menos recursos, como es el caso de Mérida, que este año ha incrementado la ayuda de material escolar de 70 a 90 euros por alumno, con un presupuesto de 30.000 euros.

Por otro lado, en Extremadura se mantiene una deducción autonómica de 15 euros en la declaración de la renta por la compra de material escolar. "No es mucho, pero algo ayuda", señala UCE en una nota de prensa.

En cualquier caso, y para maximizar el ahorro en material escolar, recomienda como en cualquier otro acto de consumo, comparar precios. En este sentido, advierte que frente al comercio asiático, las pequeñas papelerías y librerías de barrio "pueden competir muy bien en precio y, además, ofrecen asesoramiento especializado".

Otra cuestión interesante es el de los paquetes ahorro, si bien en este punto hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar, porque una buena forma de reducir el importe total de la vuelta al cole en septiembre puede pasar por comprar "estrictamente lo necesario".

Por otro lado, asegura que el gasto en libros de texto ha disminuido en los últimos años de forma "radical". En primer lugar, porque el sistema de préstamo de libros funciona "realmente bien" en Extremadura. Para el curso 2026/2027, la Junta de Extremadura ha destinado cerca de 9 millones de euros a libros de texto y material escolar y las cuantías por alumno se han fijado en 100 euros para segundo ciclo de Educación Infantil, 130 euros para Primaria y 160 euros para ESO, Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Estas ayudas siguen gestionándose a través de los centros, con criterios como la renta familiar y la condición de familia numerosa, y permiten que muchas familias reduzcan o incluso eviten el gasto directo en libros.

Y, en segundo lugar, sigue creciendo el mercado de segunda mano alrededor de los libros de texto, que puede suponer un "ahorro importante" si se comprueba bien el ISBN, el estado del libro y la edición solicitada por el centro.

En cuanto a la ropa, recomienda aprovechar estos últimos días de rebajas para comprar, desde ropa interior hasta de deporte, a un precio inferior al de temporada normal. Además, por mucho que en las tiendas empiecen a anunciar en sus escaparates la temporada de otoño/invierno, no es necesario comprar ahora abrigos o botas de agua, que "no harán más que hacer más dura la cuesta de septiembre y adornar nuestros armarios durante unas semanas más".