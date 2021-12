Toman posesión de sus cargos los nuevos consejeros de la Junta con González asumiendo Portavocía y Rosiña Cooperación al Desarrollo

Esta mañana el presidente de la Junta de Extremadura ha presidido el acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno tras anunciar ayer tarde el relevo de Isabel Gil Rosiña como portavoz de la Junta y el nombramiento como nuevo portavoz de Juan Antonio González. Rosiña, con más de seis años de portavoz, sigue como consejera de Igualdad y suma ahora Cooperación al Desarrollo. González, diputado en la Asamblea y anterior portavoz del PSOE, tiene el rango de consejero. Vara insistió en que se trata de un ajuste fino que no tuvo que ver con que Rosiña no apoyara en primarias del PSOE en la provincia de Badajoz al que fue elegido como presidente provincial, Rafael Lemus. En el acto, celebrado en la Presidencia del Ejecutivo Regional, ambos prometían sus cargos. Después se dirigía a los presentes el presidente de la Junta quien incidía en que no es muy partidario de hacer cambios con frecuencia, que hay que saber diferenciar entre lo importante, lo accesorio y lo urgente y remarcaba que están en los 18 meses más importantes de lo que queda de legislatura. Vara dice que, en estos tiempos tan complicados, pilotar la nave es lo que toca y les ha deseado suerte, porque si la tienen, la suya será la de mucha gente, ha concluido.